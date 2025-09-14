Мартин Скорсезе отложил съемки фильма с Ди Каприо в главной роли

Фото: Evan Agostini/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Работу над картиной начнут не ранее 2026 года.

Режиссер Мартин Скорсезе вынужден отложить съемку одной из кинокартин с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Об этом сообщило издание Puck News.

В числе проектов, которые рассматривались, были биографический фильм «Синатра» и киноадаптация романа «Дьявол в Белом городе». В итоге съемку одного из них планируют начать не ранее 2026 года.

Официальной информации о причинах отсрочки пока нет, но, вероятно, решающую роль сыграла загруженность Ди Каприо.

В настоящее время актер сосредоточен на рекламной кампании своего последнего фильма «Одна битва за другую», рассчитывая на признание со стороны престижных кинопремий. В случае попадания ленты в номинацию, его присутствие на церемониях награждения продлится до весны следующего года, что создаст трудности для начала съемок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрий Нагиев открыл актерскую студию в Дубае из-за любви к солнцу и теплу.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.