В мессенджере MAX запустили цифровой ID: как это работает

Новая функция заменит использование бумажных документов в повседневных ситуациях.

В мессенджере MAX запускают новую функцию — создание цифрового идентификатора. Она должна заменить использование бумажных документов в повседневных ситуациях: например, для подтверждения возраста при покупке товаров с ограничениями или при заселении в отель. Об этом пишут «Известия».

Как работает новая функция

Оформить цифровой ID смогут только пользователи старше 18 лет. Для этого нужен смартфон с камерой и подтвержденный профиль на портале «Госуслуг». Биометрические данные можно прикрепить при регистрации или загрузить, отсканировав загранпаспорт нового формата. Далее потребуется сделать селфи для сверки личности. Вся процедура занимает примерно минуту.

Цифровой ID в мессенджере MAX представляет собой отдельную страницу с подтвержденной фотографией и динамическим QR-кодом, который автоматически обновляется каждые 30 секунд. Использовать его можно только на устройстве, где он был оформлен, что снижает риск несанкционированного доступа и усиливает защиту персональных данных. С его помощью можно подтверждать возраст, статус студента или наличие многодетной семьи. Сейчас сервис работает в тестовом режиме.

После завершения тестирования мессенджер станет более функциональным. Пользователи смогут проходить верификацию через «Госуслуги», а государственные структуры получат подтвержденные аккаунты внутри платформы. Это станет ключевым конкурентным преимуществом по сравнению с зарубежными мессенджерами.

Что еще есть в MAX

MAX позиционируется как национальный мессенджер и цифровая экосистема пользовательских сервисов. Он поддерживает аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, пересылку крупных файлов и денежные переводы. Новостные каналы пока работают в тестовом режиме.

В платформу встроены бизнес-инструменты — мини-приложения и чат-боты, которые помогают решать бытовые задачи. Программа внесена в реестр российского ПО и доступна для установки на мобильные устройства, а также для компьютеров и веб-браузеров. В начале сентября аудитория MAX превысила 30 миллионов человек.

Приложение оптимизировано для разных платформ. Оно обеспечивает синхронизацию данных и стабильное качество связи как на телефоне, так и на компьютере. Обновления выходят регулярно и направлены на расширение функционала, повышение защиты и добавление новых инструментов.

Особое внимание уделяется безопасности. WhatsApp* и Telegram, по данным разработчиков, подорвали доверие к себе: ими активно пользуются мошенники, а руководство не справляется с их блокировкой. В случае мошенничества в MAX вероятность выявления нарушителей выше, так как сервис взаимодействует с российскими правоохранительными органами и реагирует на их запросы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

