«Я буду болеть»: Максим Фадеев назвал своих фаворитов на «Интервидении»

В этом списке не оказалось представителя России — SHAMAN.

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил о своих фаворитах на предстоящем международном песенном конкурсе «Интервидение». Он поделился мыслями по поводу состязания певцов в своем Telegram-канале.

Мэтр музыкальной индустрии рассказал, что уже успел послушать исполнителей и даже выделил несколько участников, за которых будет болеть.

«Уже через неделю состоится конкурс „Интервидение“ в Москве. Я прослушал всех участников и отметил для себя много человек, но особенно трех, за которых я буду болеть», — говорит Фадеев.

В списке фаворитов оказались певец Amre (настоящее имя — Ернар Садирбаев) из Казахстана, китайский исполнитель Ван Си и группа Nomad из Киргизии. Только вот представитель России — заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в этот список, к сожалению, не попал.

Но все-таки Фадеев в своем ролике пожелал ему удачи.

