Судьба наследства брата: Филипп Бегак выиграл суд у матери

Речь идет о долях в жилом доме и участке.

Супруг блогера Анастасии Ивлеевой, Филипп Бегак, через суд установил факт принятия наследства и признал свое право собственности на имущество, оставшееся после смерти его родного брата.

Как сообщают РИА Новости, Бегак подал иск в суд, ответчиками по которому выступили его мать Дарья Семенова и Департамент городского имущества Москвы. В своем заявлении он указал, что после трагической гибели брата открылось наследство, включающее 1/9 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом и 1/6 доли на земельный участок, расположенные в ДСК «Советский писатель».

Интересно, что никто из родственников не обращался к нотариусу с просьбой о принятии наследства. После смерти брата Бегак фактически принял дом и земельный участок, использует их по назначению и несет расходы по содержанию.

Внесудебным порядком подтвердить свои права на данные доли ему не удалось.

Мать Филиппа в судебное заседание не явилась, но направила представителя, который признал требования сына. По документам выяснилось, что наследником первой очереди являлась Семенова, однако в установленный законом шестимесячный срок она не приняла наследство, что дало основания суду признать Бегака наследником второй очереди. В итоге суд удовлетворил его исковые требования.

Старший брат Филиппа, Максим, погиб в возрасте 24 лет в результате конфликта из-за карточного долга.

