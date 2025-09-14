«Это ерунда»: представитель Газманова прокомментировал новости о мошенничестве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Ранее сообщалось, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Бренд-менеджер народного артиста Российской Федерации Олега Газманова Иван Ерхов не подтвердил информацию о том, что семью певца обманули мошенники. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста издания о том, верна ли информация, распространившаяся в СМИ, Ерхов заявил, что это, скорее всего, какая-то ерунда.

«Ничего подобного не было. По крайней мере, о таких вещах он (Олег Газманов. — Прим.ред.) не сообщает. И ничего он не говорил на эту тему», — сказал менеджер.

Иван Ерхов подчеркнул, что у исполнителя хитов «Офицеры» и «Вперед, Россия!» все хорошо.

В воскресенье, 14 сентября, в СМИ появилась информация, согласно которой семью Олега Газманова обокрали мошенники. Сообщалось, что по этому факту еще в конце июля правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Помимо этого, полиция якобы задержала подозреваемого — предпринимателя Геворка Саркисяна. Он, как утверждается, знаком с пасынком певца — Филиппом. Об этом также писал 5-tv.ru.

