Трамп пообещал спасти от преступности город Мемфис

Статистика по преступлениям в городах США улучшается.

Президент США Дональд Трамп планирует спасти от преступности город Мемфис в штате Теннесси. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

Он отметил, что показатели преступности немного уменьшились к настоящему моменту, поскольку ранее была проделана пятимесячная работа в этом направлении.

«Единственная причина, по которой преступность в Мемфисе несколько снизилась, заключается в том, что ФБР и другие структуры федерального правительства по моему указанию работают там уже пять месяцев… Только я могу спасти их!!!» — написал Трамп.

К тому же он добавил, что статистика по преступлениям в городах постоянно улучшается, когда в Белом доме обращают внимание на них. Как пример американский лидер привел столицу США Вашингтон. Отдельно он подчеркнул, что по уровню преступности Мемфис можно сравнить с Чикаго и Лос-Анджелесом.

До этого, 3 сентября, президент США Дональд Трамп отмечал, что готов ввести Национальную гвардию в Балтимор, где уровень преступности слишком высок. По статистике за 2025 года, Балтимор регулярно попадает в пятерку наиболее опасных мест Соединенных Штатов. Основные причины этого заключаются в активности уличных банд, а также в противоречиях между выходцами из Африки и Латинской Америки.

Также 22 августа Трамп выходил на улицы Вашингтона в окружении бойцов Нацгвардии и патрулировал на местности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп намерен вводить Национальную гвардию в города, которые ему не подчиняются.

