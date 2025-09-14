FТ: США пока не приняли приглашение Китая на саммит в Пекине

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Одно из главных препятствий для прихода к взаимопониманию — производство фентанила.

Президент США Дональд Трамп получил официальное приглашение от Китая в Пекин на предстоящий саммит, однако Белый дом пока никак не отреагировал на это. Об этом написало издание Financial Times (FT).

В данный момент страны, как и прежде, не сходятся во мнениях по торговым вопросам. Причиной может быть застой в переговорах между двумя государствами, что снижает вероятность двусторонней встречи на высоком уровне.

Как уточнили в источнике, министр финансов США Скотт Бессент проведет встречу с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в Мадриде в воскресенье для четвертого раунда переговоров. В материале FT пояснили, что дипломатическое общение продвигается в медленном темпе, что уменьшает вероятность визита Дональда Трампа в Китай и повышает возможность того, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином пройдет в более ограниченном формате — на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

При этом фентанил — опиоидный наркотик — остается одним из главных препятствий для прихода к взаимопониманию. Вашингтон остается недоволен тем, что Пекин не так активно борется с экспортом химических веществ, которые применяются в производстве запрещенных веществ. В свою очередь Китай может ужесточить меры, но сделает это при условии отмены тарифов со стороны Соединенных Штатов.

В публикации FT отметили, что время на достижение масштабной торговой сделки только сокращается, а без нее визит Трампа в Пекин теряет смысл.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

