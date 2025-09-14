Фото: www.globallookpress.com/Joyce Boghosian/White House

На прощании пообещал присутствовать Дональд Трамп.

Похоронная церемония активиста Чарли Кирка пройдет на стадионе State Farm — домашней арене футбольной команды «Аризона Кардиналс» 21 сентября. Об этом рассказали в основанном им фонде Turning Point USA.

При этом президент США Дональд Трамп пообещал, что будет присутствовать во время прощания с Кирком. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Покушение на 31-летнего Чарли Кирка произошло 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юты в рамках тура American Comeback. Американского активиста смертельно ранили выстрелом в шею. Подозреваемый в убийстве — 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон. Правоохранители его задержали. Сообщалось, что родственник Робинсона связался с другом семьи, который в свою очередь обратился к правоохранителям с тем, что Робинсон признался ему в совершении преступления.

Известно, что Чарли Кирк был сторонником Трампа. У покойного остались жена и двое детей.

Кирк не поддерживал помощь Украине, а также считал главу киевского режима Владимира Зеленского препятствием к миру, «марионеткой ЦРУ». Он подчеркивал, что Крым всегда являлся частью России.

Ранее 5-tv.ru писал, специальный представитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев напомнил западным СМИ об ответственности после убийства Кирка.

