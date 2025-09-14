Дмитриев напомнил западным СМИ об ответственности после убийства Кирка

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В прессе транслируют ложную информацию.

Специальный представитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал к ответственности СМИ стран Запада в комментарии об убийстве политического активиста Чарли Кирка.

«Постоянные ложные утверждения традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться», — отметил он в соцсети X.

Так Дмитриев ответил на публикацию президента США Дональда Трампа в Truth Social. В посте американский лидер разместил видеоролик, на котором девушка высказалась за возвращение в страну законов, которые регулируют журналистскую ответственность.

Покушение на Чарли Кирка произошло 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юты. Американского активиста смертельно ранили выстрелом в шею. Подозреваемый в убийстве Кирка — 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон. Его задержали. Сообщалось, что родственник Робинсона связался с другом семьи, который в свою очередь обратился к правоохранителям с тем, что Робинсон признался ему в совершении преступления.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США раскрыли детали личной жизни предполагаемого убийцы Чарли Кирка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.