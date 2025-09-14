Русские традиции пивоварения: как «Балтика Фест» объединил производителей и экспертов отрасли

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Фестиваль в Петербурге собрал гастрономические особенности всех регионов России, звездные выступления и первые решения нового экспертного совета по развитию пивобезалкогольной отрасли.

За примером развития Москвы следуют и другие регионы. Используя свои сильные стороны. Например, для Петербурга — это выход в Балтику и самые крупные в стране мощности по производству пенных напитков. Логично, что первое открытое заседание Совета по развитию пивобезалкогольной отрасли состоялось именно там — на Северо-Западе. Организаторы фестиваля «Балтика Фест» и не скрывают, что вдохновлялись примером немецкого «Октоберфеста». Но только делают все сразу на новом технологическом уровне. И с учетом размеров и многообразия огромной страны, где в каждом регионе свои традиции, характер и настроение — убедилась корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Казанский плов, беломорские мидии, карельские раки, черноморские креветки. Почти два десятка особенных блюд с региональным колоритом. По семейным рецептам и теплым воспоминаниям именитых шеф-поваров. Так щедро и вкусно свой 35-летний юбилей отмечает компания «Балтика».

На 1300 квадратных метрах вся кулинарная Россия. Где еще в одном месте можно ощутить вкус Русского Севера, Балтики, Средней полосы, Поволжья, Черноморья и Кавказа. Это наш ответ «Октоберфесту». Только лучше, ярче, роднее и на «Балтике».

«Все эти блюда приготовлены из фермерских продуктов. Семь тысяч раков вылавливали в Карелии, томаты везли из Краснодара, даже укроп в Ленинградской области искали исключительно зонтиками, такой, говорят повара, придает блюдам неповторимый вкус», — рассказала Наталья Оскерко.

А еще на гастрофестиваль привезли 170 килограммов мидий, два центнера ребер и рульки, на соус к которым ушло сто литров темного пива. Такие вкусы способны вскружить голову!

Не нотки, а целая партитура эксклюзивов. И все под народный аккомпанемент. На сцене мюзикл-путешествие по просторам необъятной страны.

И звезды: Мари Краймбрери, группы «Дискотека Авария», нестареющая рок-классика от Владимира Шахрина и «Чайф».

А пока гости отдыхают, эксперты и производители обсуждают будущее не одной, а сразу нескольких сфер производства. Это первое заседание экспертно-консультационного совета по развитию пивобезалкогольной отрасли. Его создали в этом году по инициативе «Балтики». Возглавил совет тот, кто стоял у истоков новейшей истории российского пивоварения, основатель компании Таймураз Боллоев.

«Мы посмотрели, как вообще отрасль регулируется, и обнаружили, что разобщенность внутри отрасли настолько велика, что не единый центр принимает решение, а более десятка объединений, союзов, которые как-то пытаются регулировать ситуацию. Когда отдельно мы повстречались с представителями всех направлений, пришли к выводу, что необходимо создать совет», — сказал основатель компании «Балтика», председатель совета по развитию пивобезалкогольной отрасли Таймураз Боллоев.

В который вошли представители всех категорий отрасли, от крупных до совсем небольших. А ведь в стране сейчас больше двух тысяч пивоварен.

«Сейчас нам важно, нам, пивоварам отрасли, естественно, использовать все инструменты и все возможности для того, чтобы развивать рынок на благо наших потребителей, на благо экономики России», — заявил генеральный директор АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») Николай Тюрников.

В прошлом году отечественный пивоваренный рынок совершил беспрецедентный скачок, рост почти на десять с половиной процентов. Но в этом году показатели немного замедлились. Но проблему быстро решили.

«Дефицит алюминиевой банки — это та проблема, которая тормозила много лет развитие российских пивоваров и производителей напитков. На сегодняшний момент эта проблема будет решена полностью. За счет инвестиций российских компаний в Воронеже и Ульяновске создаются мощности еще на четыре миллиарда банки», — отметил председатель совета директоров АО «АРНЕСТ» Алексей Сагал.

Актуален и вопрос «обеления» пивоваренного рынка, ради честной конкуренции и доверия потребителей. Тут поможет правительство, накануне оно повысило пошлины для продукции из недружественных стран. Это подстегнет отечественные компании создавать новые безалкогольные вкусы и возрождать старые. Ведь сейчас как никогда важно вернуть русскому пенному его самобытность.

«Для нас важно, чтобы историю российского пивоварения, действительно, очень славную историю, наши лучшие рецептуры, лучших производителей, принципы того, как производится данная продукция, все это мы хотим, чтобы знали наши потребители», — сказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Среди ключевых задач — формирование центра экспертиз, развитие сырьевой базы, внедрение инновационных технологий. Но главное — независимость от иностранных поставщиков, которые не могут гарантировать ни стабильности, ни качества. Та же «Балтика», родоначальница современного российского пивоварения, процветавшая в 1990-е, в 2000-е оказалась в иностранных руках.

«Иностранцы продемонстрировали, что им не интересно, чтобы российская компания развивалась. Им интересно, чтобы из российской компании брать деньги в виде дивидендов, а уже эти финансы от себя уже в другие страны на какие-то направления инвестировать», — поделился основатель компании «Балтика», председатель совета по развитию пивобезалкогольной отрасли Таймураз Боллоев.

Эти пятнадцать лет под контролем датчан вспоминать не любят ни основатели компании, ни ее сотрудники. Штат «Балтики» тогда сократился больше чем вдвое.

«Это было урезание не только финансирования, но и людских ресурсов. Свет выключался везде, были темные коридоры. Мы ходили по таким темным коридорам, свет включался, когда ты только проходил», — рассказала начальник производственной лаборатории завода «Балтика» в Санкт-Петербурге Мария Егупова.

Статус российской компании «Балтика» вновь обрела в 2024 году. И взяла курс на возрождение национальных пивоваренных традиций. Доказала собственным примером, что суверенное пивоварение возможно, выгодно и перспективно. За ней потянулись десятки предприятий по всей стране.

Это Чувашия и ее «зеленое золото», так здесь называют хмель. В советские времена республика обеспечивала пивоваров на девяносто пять процентов. Но горбачевская антиалкогольная кампания уничтожила большую часть и этих полей. Засаживать их вновь, снимать свой урожай, начали только в последнее время. Это — работа для сотен жителей.

«Вручную вешали, копали вручную, все-все вручную делали, а сейчас вот технику дали. Никуда не надо, здесь работай, пожалуйста», — поделился разнорабочий Юрий Мышкин.

Местный хмель считается самым экологически чистым в мире, в морозные зимы многие вредители гибнут, что практически сводит на «нет» необходимость обрабатывать поля химикатами.

Ежегодно в Чувашии собирают больше двухсот тонн хмеля, но потребности российских пивоваров это покрывает лишь частично, поэтому планы масштабные: за десять лет площадь хмельных полей собираются увеличить до двух тысяч гектаров.

Шестьдесят гектаров принадлежат «Балтике». Компания первой в стране приобрела целое хозяйство и начала его возрождать.

«Балтика, придя на рынок хмелеводства Чувашии, принесла с собой определенную культуру производства, именно в части пивоварения, стандарты к производству хмеля. И результатом этого будет развитие хмелеводства даже не в масштабах региона, а в масштабах страны», — заявил министр сельского хозяйства Чувашской Республики Андрей Макушев.

Солод у «Балтики» тоже российский. Это «душа напитка», особым образом обработанный ячмень. Он формирует вкус, цвет и аромат. Зерно сначала замачивают, потом еще почти неделю проращивают и сушат. Одна из двух солодовен компании — в Ярославле.

«Ячмень мы используем только пивоваренный, который имеет набор качественных показателей, то есть белка. Аграрии специально производят для нас пивоваренный ячмень по всей России», — объяснил ведущий инженер-технолог солодовенного производства Денис Яковлев.

Сейчас «Балтика» — это восемь заводов по всей стране, собственный штамм дрожжей, больше пятидесяти брендов и строжайший контроль качества на каждом этапе производства.

В так называемой «комнате стойкости» хранятся образцы каждой произведенной партии до окончания срока годности. Их состояние регулярно проверяют эксперты.

Современное оборудование позволяет за считанные минуты оценить полный состав любой тары. Впечатляет и скорость производства: мощность одной только этой линии — шестьдесят тысяч бутылок в час.

«Это наша продукция, это качество очень хорошее, наша вода, наш ячмень. Ну, а самое главное, что мы видим, что такие фестивали, они же еще и продвигают туризм. Поэтому, если нам выпадет честь этот фестиваль сделать постоянным, я буду его стопроцентно поддерживать, и думаю, и ленинградцы, и петербуржцы, и гости нашего региона с удовольствием его поддержат», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Главное богатство «Балтики», как признаются в компании, — это люди. Больше десяти тысяч сотрудников. Некоторые работают династиями, многие с самого основания компании.

«В институте говорят: слушай, там вроде на Балтике есть какая-то работа. Все такие: а что это за „Балтика“? Никто не знал. Я сюда приехала, если честно, на тракторе, потому что не было дороги, и автобус останавливался далеко», — поделилась воспоминаниями начальник производственной лаборатории завода «Балтика» в Санкт-Петербурге Мария Егупова.

У техника-технолога первой категории пивоваренной компании «Балтика» Оксаны Трифоновой в трудовой книжке тоже всего одна запись. Пришла на «Балтику» тридцать пять лет назад, сразу после училища. Здесь же встретила мужа. И осталась верна компании в самые трудные для нее годы.

«Вы знаете, я люблю свою работу. Вот действительно это правда, это честно, я люблю свои машины, на которых я работаю. Мне очень нравится», — сказала Оксана Трифонова.

Таким сотрудникам сегодня говорят «спасибо» и руководство «Балтики», и губернаторы двух регионов, и Министерство сельского хозяйства.

«Балтика Фест» — это непросто гастрономический фестиваль. Это новая российская традиция.

«Вы знаете, большой путь прошла компания за тридцать лет от разлива просто каких-то направлений. Она стала крупной компанией, крупным налогоплательщиком нашей страны. Но самое главное — это честный налогоплательщик», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Это — масштабная дружная встреча: тех, кто к ресурсам родной страны относится как к золоту. Кто верен любимому ремеслу. Кто готов отвечать за качество каждого глотка своего продукта. Кто готовит с любовью. И тех, кто видит в пиве не просто напиток, а целую культуру, которая так идеально подходит уникальной русской кухне и независимому русскому характеру.

