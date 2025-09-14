Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Киев пробует оправдаться на правовом уровне.

Западные страны могут привести украинские власти к признанию российскими тех территорий, которые освободили Вооруженные силы РФ. Об этом в интервью с ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что в настоящее время Украина пробует оправдаться на правовом уровне, когда заявляет о невозможности признания территорий. По словам Мирошника, этот вопрос разрешится не в пользу Киева в случае, если Запад откажется от цели любой ценой ослабить Москву.

«Поэтому все западники сами принудят Украину признать это, если таковая, конечно, будет», — пояснил дипломат.

При этом он указал, что признание Украиной четырех материковых территорий и Крыма, конституционно являющимися российскими, частью РФ, — лишь вопрос времени.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Италии раскрыли планы «коалиции желающих» на Украину. Как стало известно, Незалежную собираются фактический поделить между несколькими иностранными государствами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.