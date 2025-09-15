Благотворительность с комиссией: как блогер Алехин строил бизнес на доверии людей

Фото, видео: Reuters/ADAM GRAY; 5-tv.ru

В сеть попала запись, где Алехин обсуждает условия перечисления 200 миллионов рублей на гуманитарную помощь бойцам СВО в свой фонд с возможностью вывода части средств.

Сразу несколько событий на этой неделе подняли вопрос о лицемерии. О масках, которые надевают люди, и об истинных мотивах. Сейчас поясню на примерах: в США убили украинку, 23-летнюю Ирину Заруцкую. Тихая девочка никому не мешала, работала в пиццерии, жила с мамой и братом — ехала с работы, и в вагоне метро ее ударил ножом местный житель. Ирина умерла. Причина нападения? Никакой! Нападавший — шизофреник, как говорится, со справкой. Это фабула, которую все знают.

А теперь о лицемерии. Американские либеральные СМИ и политики-демократы трагедию проигнорировали, потому что убийца черный. Правые СМИ и политики-республиканцы, наоборот, взяли на вооружение и раструбили, ровно потому что убийца — черный.

Бизнесмен Илон Маск обещал заплатить по тысяче долларов каждому уличному художнику, кто нарисует граффити с портретом Ирины. Он использует трагедию, чтобы противопоставить эту шумиху шумихе вокруг убийства Флойда. Помните, после которого прокатилась волна BLM-акций? Это ли не лицемерие?

Вишенка на торте — украинское правительство не выпустило на похороны отца Ирины, поскольку он военнообязанный. Да, и еще такое наблюдение — вовремя убийства никто ведь не бросился спасать девушку. Все сидели, смотрели. Может, кто-то даже не понял, что произошло. Но факт — она истекла кровью, и никто не подошел.

Еще больше лицемерия вокруг убийства политического активиста Чарльза Кирка. Лицемерия больше, потому что ставки выше. Кирк — член команды президента США Дональда Трампа. Его убили на глазах сотен зрителей во время выступления в студенческом кампусе в штате Юта. Выстрел с крыши здания напротив произвел убийца-одиночка, 22-летний житель того же штата Тайлер Робинсон. Он считал Кирка фашистом и расистом.

Убийцу поймали на вторые сутки в 400 километрах от места происшествия. Его отец рассказал полиции о том, где находится сын и что он натворил, после того как Тайлер признался папе в содеянном. Возможно, отец хотел сохранить сыну жизнь, понятно, что полиция бы не церемонилась при задержании.

Но Трамп уже заявил, что будет добиваться смертной казни для стрелка. А убитый Чарльз Кирк становится мучеником «трампистов». Притом что даже среди республиканцев многие не разделяли его взглядов, которые были местами радикальными. Например, он считал нормальным, что люди гибнут от оружия, лишь бы была его свободная продажа, и что демократическая партия — это партия беззакония и так далее. Он, кстати, и против помощи Украины был. Но это так, к слову.

Его похороны превратят в шоу, замалчивая о том, до какой степени ненависти дошли политические противники в США. Когда «правые» считают, что можно захватить Конгресс, если их что-то не устраивает. Когда «левые» считают, что можно пристрелить того, кто их не устраивает. Трамп сам уже пережил два покушения.

В нашем следующем репортаже темы жизни и смерти, правоты и лицемерия переплелись самым тесным образом. Потому мы постараемся быть максимально осторожными в определениях, тем более что кроме как по приговору суда никто не может быть ни в чем обвинен.

В нашем распоряжении оказалась видеозапись разговора двух мужчин: один — коммерсант, другой — блогер Роман Алехин из Курска. Они беседуют о закупках для бойцов в зону спецоперации. Коммерсант предлагает схему, на каких условиях он готов перечислить 200 миллионов рублей в благотворительный фонд Алехина, так, чтобы часть средств вывести и обналичить, ну и сколько при этом останется самому волонтеру. Естественно, бойцам в реальности дошло бы меньше, чем было указано по бумагам при закупке по такой схеме.

Правоохранительные органы проводят проверку, и правовая оценка за ними. Но сам Алехин не видит в своих действиях ничего предосудительного. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков за время своего расследования убедился — неслучайно с предложением схемы обратились именно к этому «общественнику».

Подозрительные и сразу ставшие скандальными откровения известного в приграничном Курске общественника.

Вот так, развалившись в кресле своего кабинета и потягивая кальян, человек, называющий себя военным блогером, обсуждает странные схемы при сборе гуманитарной помощи нашим бойцам на передовой.

Неизвестно, кто именно вел эту скрытую съемку в кабинете Романа Алехина, но видео стало вирусным. В первую очередь из-за странных формулировок Алехина, называющего себя волонтером, которые вызвали подозрения. Посудите сами.

Из обрывков аккуратных фраз можно сделать вывод, что речь у Алехина с гостями его офиса идет о поставках обезболивающих, так необходимых на фронте. Схема, судя по всему, проста: некая компания перечисляет благотворительному фонду 200 миллионов рублей якобы на покупку лекарств. Закупаются медикаменты у конкретной аффилированной с бизнесом фирмы, но не на всю сумму, а на сто пятьдесят миллионов. Оставшиеся пятьдесят как бы комиссионные.

Так что это было, куда уходят деньги и что с медикаментами? С этими вопросами отправляемся в тот самый офис волонтера, бизнесмена, коуча, военного блогера. Званий, которыми себя наделяет сам Алехин, масса.

На стене медвежья шкура, на полу портреты самого хозяина офиса по соседству с команданте Кубинской революции Че Геварой. Видно, что скромность не конек Алехина.

До визита нашей съемочной группы Алехин не знал, что видео с обсуждением появилось в сети. Но вспомнил, что финансовые предложения от визитеров его офиса и правда были. По сути, это можно назвать признанием. Но в оправдание у Алехина благородные мотивы.

Благотворительный фонд Романа Алехина, через который планировалось провести такие схемы, существует не первый год. Вот его сайт. Последний отчет, правда, за 2023 год.

Впрочем, Минюст выявил ряд нарушений в деятельности фонда Алехина. Среди них: отсутствие раздельного учета доходов, а также использование денежных средств без согласования с советом.

«То есть, чтобы увидеть, что фонд, например, действует в правовом поле и что средства, которые попадают на его баланс, они осуществляются и тратятся по назначению, для этого необходимо посмотреть ежегодные отчеты фонда. По закону о некоммерческих организациях, о фондах они должны ежегодно публиковать отчет на своем сайте», — сказал доцент финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Вопросы возникают и к способам сбора пожертвований. Почему-то опытный руководитель и волонтер со стажем Алехин указал реквизиты личной банковской карты и адреса криптокошельков, не самый распространенный метод сбора помощи для бойцов СВО.

Но вернемся к скандальному видео. Блогер уверяет, что гостей с сомнительными предложениями видел впервые. Но вот на кадрах зачем-то делится своими планами о покупке недвижимости.

Вот тот самый участок. Смотрите, какая огромная территория, за моей спиной административное здание. На втором этаже кабинет Алехина, а вот там складские помещения.

Но кто такой Роман Алехин? И откуда у него деньги? Сорок три года. Родился в Курске. Юрист, бывший полицейский. Одно время советник бывшего губернатора области Смирнова, который сейчас под следствием и уже признался в получении многомиллионных откатов от строителей фортификационных сооружений. Отец Алехина возглавлял государственное Курское протезно-ортопедическое предприятие.

«В 2003 году Алехин открывает свой специализированный ортопедический магазин. Вот он, кстати, орто-доктор. Сегодня на территории Черноземья таких открыто больше 20», — рассказал корреспондент Игорь Капориков.

Нам удалось разыскать одну из клиенток ортопедического салона Алехина. Лидия Абакумова говорит, Алехин забирал у инвалидов старые протезы за бесценок, ремонтировал и продавал их как новые, получая от государства компенсацию за изготовление. Такой «обновленный», но странного вида протез, по словам пенсионерки, достался ее сыну.

«Это был женский протез. Он делал перегильзовку и отдал нам, чтобы мы на Коринфской ярмарке с Сашей показали этот протез, как он работает. Когда я его получила, я привезла, а сын говорит: „Мама, чего ногти накрашены?“ Это было дико», — сказала Лидия Абакумова.

В отношении бизнесмена Алехина даже дело возбуждали за мошенничество, как раз за продажу некачественных протезов. Был осужден. Отделался штрафом. В офисе Алехина об этом все в курсе.

На первых порах спецоперации Алехин получил повестку. Но на фронт не попал. Говорит, захворал. Хотя с виду и не скажешь.

Но в интервью нашему телеканалу Роман Алехин вдруг заявил, забыв о проблемах со здоровьем, он-таки отправился на фронт. Провел там целых 26 дней. И даже успел поучаствовать в секретной операции «Поток», той самой, когда российские военнослужащие по газовой трубе вошли в тыл украинских боевиков и освободили город Суджа в Курской области. И теперь хотел бы получить награду. Как человека с пороком сердца взяли на сверхсекретную операцию, которая проходила в тяжелейших условиях, история умалчивает.

В честь операции «Поток» на территории своей благотворительной организации Алехин создает музей и уже под землю закопал точно такую же трубу. Говорит, что в ней есть два блиндажа, точно такие же, как были вовремя его службы.

А вот Алехин в доблестной казачьей форме. К казакам он себя, видимо, тоже причислял, чтобы добавить в послужной список еще одну строчку. Вспомним: он же и бизнесмен, и волонтер, и коуч. В казачестве тоже закрепиться не удалось, прилюдно оскорбил старейшин.

«Алехин, когда неуважительно отозвался о старейшине, о старике, он просто сказал: „На стол его“. В казачестве есть такое понятие: старик сказал наказать, значит, накажут. А наказание какое? Нагайка. Значит, твоя спина», — сказал атаман Курского окружного казачьего общества Игорь Филипповский.

«Честно говоря, если говорить о такой понятной адресной масштабной помощи, здесь очень важно посмотреть все официальные источники, посмотреть историю и не вестись на какую-то такую псевдоактивность. К сожалению, я думаю, что этот пример хорошо, что он стал публичным, он уже намекает на то, что на каждого злоумышленника найдется правоохранитель или человек, который точно против подобного введения. У нас волонтерство, добровольчество — это не про зарабатывать, это про помощь», — сказала координатор платформы НФ «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Известно, что Роман Алехин уже дал показания в полиции. Пока никаких обвинений ему не предъявлено. Следователям предстоит кропотливая работа, изучить не только видео из сети, но и проверить документацию фонда блогера.