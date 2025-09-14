Новый премьер-министр Франции отказался отменять празднование Дня Победы

Фото: www.globallookpress.com/Gao Jing

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Свое решение политик аргументировал внимательным отношением к мнению граждан.

Назначенный на должность премьер-министра Франции Себастьян Лекорню отказался от поддержки выдвинутой его предшественником Франсуа Байру инициативы об отмене двух государственных праздников — Дня Победы и Пасхального понедельника. Об этом он заявил в интервью изданию Midi Libre (ML).

Во время беседы, где присутствовали представители различных французских СМИ, Лекорню пояснил, что в его планах «пощадить» сотрудников и не лишать их праздников. Свое решение он аргументировал тем, что всегда принимает во внимание мнение граждан.

До этого, 15 июля, стало известно о возможной отмене празднования Дня Победы и Пасхального понедельника. Причиной такой меры было названо сокращение дефицита бюджета. Тогда бывший французский премьер-министр Байру уточнил, что данные меры могут сэкономить «миллиарды евро».

Ранее, писал 5-tv.ru, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал речь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен позорной попыткой выпрашивания денег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.