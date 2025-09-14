«Молния-2» на передовой: российские беспилотники уничтожают позиции ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

На Константиновском и Красноармейском направлениях идут активные боевые действия. Расчеты БПЛА успешно громят укрепленные позиции противника.

Ситуация, как мы видим, динамичная, и большая часть неосвобожденных пока городов Донбасса так или иначе уже окружены или в зоне штурмовых действий — это первое наблюдение. Второе — кроме бывшей Донецкой области Украины боевые действия идут в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях, и всюду у нас есть продвижение, особенно по направлению к Днепру, еще четыре села освободили за неделю. И наконец, третье наблюдение — меняется общеполитический ландшафт. Прецедент с далеко идущими последствиями создал на этой неделе Израиль.

Катар уже не первый год является переговорной площадкой между палестинскими радикалами и властями Израиля. Вот и в этот раз в Дохе встретились руководители движения, чтобы обсудить очередное предложение перемирия, которое, между прочим, предложили США. И тут прилетело.

Если вы не в курсе, то Катар расположен, скажем так, на другой стороне Аравийского полуострова от Израиля, и чтобы попасть в цель ракеты должны были преодолеть не одну сотню километров и не одну границу. И в этом главная особенность происшествия. Катар — независимое государство, более того, и в Катаре, и вокруг военные базы США с авиабазами, с системой ПВО. И тут прилетело, да еще в дипломатический квартал столицы Катара. Некрасиво. Правда?

И вот теперь каждый пытается сохранить лицо, что в такой ситуации непросто. В Катаре знали или не знали про удар? Если знали, то какой же теперь это «посредник» в каком бы то ни было вопросе? А если не знали, то какова цена армии этой небольшой, но богатой страны и какова цена «зонтика ПВО от США»? Ведь ни одна израильская ракета не была сбита.

Вроде на первый взгляд ничего нового в тактике — США и их союзники по-прежнему разрешают себе бомбить кого угодно где угодно. Но есть нюанс — Катар не враг США и никогда им не был. То есть, получается, теперь у них принцип «бей своих, чтоб чужие боялись». Но такой подход открывает ящик Пандоры, как ситуация с Косово в свое время. Если создан прецедент, то, может, и другим странам ему последовать.

Вот, например, соберутся боевики какого-нибудь запрещенного в России нацбата где-нибудь в Польше, Германии, столице ЕС Брюсселе — никто же не должен возмущаться, что мы там захотим уничтожить террористов?

И в этом ракурсе главная тема недели — дроны над Польшей — выглядит совсем по-другому.

По данным источников издания Spiegel, как минимум пять дронов были нацелены, ну тут, допустим, они приукрасили, но летели в сторону Жешува, главному перевалочному пункту по поставке военной техники на Украину.

Почему мы не можем ударить по украинской по сути технике, но на территории Польши? Тем более для этого не надо пересекать границы нескольких государств. И еще размышления по поводу катарского прецедента и польского инцидента.

Израиль выпустил 15 ракет — ни одна не была сбита. Из 19 залетных дронов в Польше сбили четыре. И там, и там небо прикрывало американское ПВО. Может, оно не такое уж надежное? Или оно слишком сложное в использовании?

Корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин о том, какие бывают воздушные цели и как от них правильно защищаться.

Экипаж вертолета Ми-28 атакует цель на земле, разведка засекла расположение расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) врага.

Работа по позициям ВСУ не прекращается ни днем ни ночью. Удары наносят по всей линии фронта, оборона врага трещит по швам. Особенно активны боевые действия на Константиновском и Красноармейском направлениях.

Севернее Мирнограда-Димитрова российские войска вплотную приблизились к Родинскому и Красному Лиману. Позиции ВСУ под постоянным огнем. В работе расчеты БПЛА «Молния-2» 56-го батальона спецназа.

Пусковая установка бойцов расположена достаточно близко к линии фронта, это позволяет им отправлять аппараты на максимальное расстояние.

Командир расчета с позывным «Заря» рассказывает, теперь FPV-дроны врага сложно услышать, используют новые пропеллеры. Раньше рев дрона замечали за десятки метров.

«Дрон-детектор не реагирует. Она на нас заходит — ноль реакции», — сказал старший группы БПЛА с позывным «Заря».

«Ну вот новые указания получили, после очередного поворота. Смотреть каждому по своему сектору, мне нужно прямо и вправо, зрительно определять дроны, которые могут находиться на земле», — поделился Алесандр Сафиулин.

«Крыло» или «Мавик», как только видят технику, сразу начинают взлет и атакуют. Иногда получается сбить, иногда не получается», — объяснил старший группы БПЛА с позывным «Заря».

Работа несмотря ни на что продолжается. Расчет быстро крепит на катапульту беспилотник «Молния-2».

«Быстро вынесли, подожгли, сейчас будут запускать, время не теряют. Максимально здесь обстановка напряженная, и все бегут в укрытие», — поделился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Молния-2» — высокоскоростной ударный беспилотник. Средств борьбы минимум. На дальних расстояниях уничтожает хорошо укрепленные позиции.

«Грузоподъемность, полезная нагрузка — шесть килограммов. Или половина ТМ-ки или штатные боеприпасы, используем осколочные», — сказал разведчик-сапер 56-го ОБСПН 51-й гвардейской армии с позывным «Космос».

Перед каждым вылетом подбирают заряд для лучшего результата.

«Уничтожил десять целей. Миномет, позиции противника, скопления живой силы», — рассказал командир отделения БПЛА 56-го ОБСПН с позывным «Череп».

Враг вынужден перебрасывать дополнительные резервы, фактически на Красноармейском направлении сейчас последняя элита ВСУ. Киевский режим идет ва-банк, теряя силы. Надежд на удержание фронта с каждым днем все меньше.