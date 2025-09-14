«Штабные игры»: Россия и Белоруссия заставили НАТО понервничать

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Союзное государство провело совместные учения.

В пятницу стартовали масштабные российско-белорусские учения «Запад 2025». Основные полигоны — в Белоруссии. Учения традиционные — раз в четыре года они проводятся, соседи-НАТОВцы явно нервничают и в ответ на территории Польши уже провели свои учения «Железный защитник», перебросили к границе дополнительно 40 000 солдат а по всему восточному периметру НАТО запускают операцию «Восточный Часовой». Её цель — наблюдение и разведка. С чего вдруг?

Дело в том, что в ходе учений «Запад-2025» проведут планирование применения тактического ядерного оружия и российской ракетной системы «Орешник». «Планирование применения» — сложная формулировка означает — даже не учебные пуски, а «штабные игры». Но с «Орешником» и тактическим ядерным оружием. Вот в НАТО и переполошились.

Ведь это прекрасный повод попробовать ещё раз — втянуть Трампа в украинскую авантюру, как в свое время было с Байденом. И вроде как Трампа даже удалось убедить в том, что Россию надо заставить сесть за стол переговоров

Формальный повод — отсутствие прогресса в переговорах между Москвой и Киевом, чего так добивался лично Трамп.

С последней встречи делегаций в Стамбуле за два месяца - ничего. Россия ждет, пока Украина выполнит то, о чем уже договаривались, например, чтобы заработали группы переговорщиков.

Но этого пока не происходит. В процессе — очевидная пауза. И очевидное вмешательство европейцев.

Не покидает чувство «дежа вю», ситуация как весной 2022 года, когда вот-вот была возможна договоренность между Москвой и Киевом, но вмешиваются европейцы и все идет насмарку. В 2022-ом в Киев приезжал с «подрывными» целями Борис Джонсон, сейчас вы не поверите, на Украине снова он, но не в Одессе, а в Киеве — новая глава МИД Британии Иветт Купер — и что более важно и удивительно, младший сын британского короля. Непутевый Гарри. Перед Украиной Гарри, проживающий вообще то в США, сделал крюк и «слетал» в Лондон, где впервые за 19 месяцев встретился с отцом.

Мог король Карл III выбрать послом сына? Вполне. В Америке видят причину паузы в том, что не могут быть решены по сути два вопроса: о территориях и о безопасности. По одному вопросу — сложное решение должны принять в Киеве, а по второму — в Европе.

«Я думаю, сейчас мы находимся в точке, где, по крайней мере, сузили обсуждение до пары основных вопросов. Один из вопросов — территориальный. Россияне хотят около 6 000 квадратных километров, которые они еще не взяли военной силой. Это то, чего хотят россияне. Украинцы, с другой стороны, хотят гарантии безопасности — будь то от европейцев или кого-то еще — потому что они хотят быть уверены, что если они заключат сделку, россияне не вернутся через несколько месяцев или лет, требуя большего», - прокомментировал вице-президент США.

Ди Вэнс не уточнил, где эти 6000 квадратных километров, но если судить по карте — речь о территории в ДНР — от нынешней линии фронта до западных границ. Это примерно 25% территории бывшей Донецкой области Украины. В неосвобожденной ещё части ДНР — 10 городов — Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Покровск, Мирноград, Родинское, Доброполье, Лиман и Северск. Большинство из которых — крупные укрепрайоны ВСУ, которые годами готовили к обороне. Естественно, их можно взять, но это будет стоить сил и крови, и если есть вариант — без боёв освободить территорию — это отличный вариант.