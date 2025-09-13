«Приятное послевкусие»: лидер группы «Чайф» о выступлении на «Балтика Фест»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в беседе с 5-tv.ru на фестивале «Балтика Фест» заявил, что музыканты на мероприятии должны выступить так, чтобы все посетители ушли с хорошим настроением.

«Надо сработать на фестивале, чтобы у людей осталось хорошее настроение. Чтобы они с приятным и долгим послевкусием уехали домой», — отметил музыкант.

К тому же, по словам Шахрина, «Балтика Фест» гораздо лучше, чем его немецкий аналог «Октоберфест». Исполнитель пожелал всем гостям получить удовольствие от мероприятия.

По словам Шахрина, русская кухня сейчас становится все популярнее, так как россияне устали от французской, китайской и японской кулинарных традиций.

Гастрофестиваль «Балтика Фест» проходил 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. У гостей была возможность посетить различные мастер-классы и гастрошоу, а также живые выступления артистов и интерактивные развлечения.

