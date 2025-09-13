«Все прошло великолепно»: гости оценили выступления музыкантов на фестивале «Балтика Фест»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Посетители приезжали семьями вместе с детьми.
Посетители гастрофестиваля «Балтика Фест», который состоялся 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области, высоко оценили большой выбор развлечений и выступления артистов.
«Поучаствовали в конкурсах. Все прошло великолепно. „Балтика“ — молодцы», — отметил посетитель мероприятия Руслан Байрамов.
При этом гости остались и под приятным впечатлением от выступлений музыкальных групп.
«Ощущение прошлого, когда раньше проходили такие фестивали. Сегодня решили повторить», — поделилась эмоциями гостья Любовь Савина, которая особенно ждала выступления рок-группы «Чайф».
Другие посетители также отметили масштаб фестиваля и яркие выступления других известных артистов на сцене «Балтика Фест».
Посетители приезжали целыми семьями вместе с детьми и насладились спортивным досугом.
«Настольный футбол — очень азартная такая игра, в которой борются до самого конца», — заметил гость фестиваля Денис Ларионов.
