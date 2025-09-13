В США сотрудники приюта надышались дымом с примесью наркотического вещества

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

14 работников были госпитализированы.

В США, в штате Монтана, 14 сотрудников приюта для животных были госпитализированы после того, как надышались дымом с примесью наркотического вещества. Об этом сообщает New York Post.

Как выяснилось позже, неподалеку сотрудники ФБР уничтожали наркотические вещества — сжигали. Пары с примесью просочились через вентиляционную систему приюта.

Сотрудники почувствовали себя плохо, люди жаловались на головные боли и сильный кашель. Пострадавших доставили в местные медучреждения, им пришлось пройти лечение в барокамерах с высоким содержанием кислорода.

«Несколько моих сотрудников кашляли, потели, у них кружилась голова, они плохо себя чувствовали», — сообщила директор приюта Тринити Халверсон.

В данный момент известно, что все 14 сотрудников приюта были выписаны из больницы.

