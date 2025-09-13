В кафе Мадрида 21 человек пострадал в результате взрыва

Фото, видео: Reuters/Madrid Emergency Services; 5-tv.ru

Причины происшествия выясняются.

В Мадриде, столице Испании, прогремел взрыв в одном из кафе. Об этом сообщает Reuters.

Известно о 21 пострадавшем. У троих местных жителей ранения оцениваются как тяжелые.

Причины происшествия выясняются.

