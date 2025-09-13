Совет по развитию пиво-безалкогольной отрасли провел первое открытое заседание

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков.

В ходе встречи участники обсудили актуальные вызовы и перспективы развития российских предприятий сферы.

Состоялось первое открытое заседание Совета по развитию пиво-безалкогольной отрасли, созданного по инициативе компании «Балтика».

Первое заседание открыл председатель Совета и основатель компании «Балтика» Таймураз Боллоев. Он отметил важность мероприятия, которое поможет в решении насущных задач отрасли.

Действующие члены Совета — Николай Тюрников, генеральный директор АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе»), и Дмитрий Киселев, председатель Правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России», Игорь Хавский, председатель комиссии «Опоры России» по производству и обороту пивоваренной продукции и другие. Все участники подтвердили важность объединения рынка.

К заседанию присоединились и будущие члены Совета: Алексей Сагал, представитель совета директоров «Арнест Упаковочные Решения», Елена Тюкина, основатель пивоварни Knightberg и Александр Адырхаев, соучредитель ООО «Геллерт Бар». Все они были приняты в Совет.

В ходе заседания участники обсудили насущные вопросы и перспективы развития отрасли в стране, установили направления работы Совета на ближайшее время. Особое внимание уделялось созданию условий для развития индустрии, развитию технологий, формированию центра экспертиз, и прочим аспектам.

«Пивовары за последние годы проделали огромную работу… отрасль продолжает развиваться и совершенствоваться. Мы инвестируем в технологии, оборудование и сельское хозяйство, поддерживаем развитие безалкогольного сегмента… Совместными усилиями мы создадим сильный национальный бренд, способный закрепиться и на международном рынке», — отметил Председатель Совета Таймураз Боллоев.

