На «Балтика Фест» подчеркнули важность формирования совета пивоваров

Одной из главных проблем отрасли долгое время оставалась разобщенность.

Российские пивоваренные компании договорились о создании совета организаций, работающих в этой сфере. Об этом заседании совета по развитию пиво-безалкогольной отрасли в рамках фестиваля «Балтика Фест» сообщил председатель Совета и основатель компании «Балтика» Таймураз Боллоев.

«Когда отдельно мы повстречались с представителями всех направлений, то пришли к выводу, что необходимо создать совет», — отметил он.

Боллоев пояснил, что одной из главных проблем отрасли долгое время оставалась разобщенность. Крупные игроки объединялись только между собой, не взаимодействуя со средними и малыми компаниями, что тормозило развитие всего рынка.

Он также добавил, что период управления российскими пивоварнями иностранными владельцами сопровождался стагнацией.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российским пивоварам необходимо объединяться для совместного решения ключевых задач отрасли. В 2024 году рынок показал рекордный рост на 10,3%, однако в 2025-м темпы заметно замедлились.

