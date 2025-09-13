«Балтику» знают практически везде»: Беглов о значимости бренда в мире
Александр Беглов: «Балтика» самый крупный налогоплательщик в России
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Губернатор Санкт-Петербурга также заявил, что компания является крупнейшим налогоплательщиком.
«Балтика» стоит на передовых позициях не только в России, но и во всем мире. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании по развитию пиво-безалкогольной отрасли на гастрофестивале «Балтика Фест».
История компании началась именно в Петербурге, и, несмотря на все трудности, компания теперь известна во всем мире.
«Балтику» знают практически везде. Начинали с простых линий, а теперь это самая крупная компания», — заявил Беглов.
Также губернатор отметил, что компания является крупнейшим налогоплательщиком в России.
Беглов поблагодарил за работу сотрудников и главу компании «Балтика».
«Это большая заслуга коллектива, ну и, конечно, национального лидера пивной компании Таймураза Казбековича», — сообщил Беглов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на «Балтика Фест» подчеркнули необходимость объединения российских пивоваров. Сотрудникам этой области в России необходимо объединяться, чтобы совместно решать сложные задачи, стоящие перед отраслью.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.