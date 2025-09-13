На «Балтика Фест» подчеркнули необходимость объединения российских пивоваров

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В 2024 году рынок пивоварения в России вырос на 10,3%.

Пивоварам в России необходимо объединяться, чтобы совместно решать сложные задачи, стоящие перед отраслью. Об этом на фестивале «Балтика Фест» сообщил генеральный директор АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») Николай Тюрников.

«Сейчас очень важно и своевременно объединяться в отрасли для того, чтобы решать совместные сложные задачи, которые стоят перед отраслью. И преодолевать те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, как пивовары», — сказал он.

По его словам, в 2024 году рынок пивоварения в России вырос на 10,3%, что стало рекордным показателем. В 2025 году, как отметил Тюрников, рост замедлился. Спикер подчеркнул, что пивоварам необходимо использовать все инструменты и все возможности для того, чтобы развивать рынок на благо потребителей.

Тюрников добавил, что российским пивоварам удалось успешно заместить ушедшие из России иностранные компании. По его словам, потребители не потеряли качественный продукт благодаря успехам пивоваренных компаний из РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группа «Дискотека Авария» выступила на гастрофестивале «Балтика Фест».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.