«Это колоссальная синергия»: Баканов об открытии НКЦ

Национальный космический центр объединит в своих стенах несколько предприятий отрасли.

Национальный космический центр (НКЦ) объединит несколько предприятий космической отрасли, что позволит им оперативнее взаимодействовать друг с другом. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

По словам Баканова, выполнять некоторые задачи на расстоянии не всегда удобно.

«Это колоссальная синергия. Здесь они все на одной площадке могут посмотрев в глаза друг другу решить любой вопрос просто переместившись между этажами», — объяснил глава «Роскосмоса».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Баканов торжественно открыли новый Национальный космический центр.

Президент России поздравил специалистов, работающих в космической сфере, и отметил важность открытия НКЦ для страны. Известно, что здании разместят Центр управления полетами будущей Российской орбитальной станции.

