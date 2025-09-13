«Это колоссальная синергия»: Баканов об открытии НКЦ
«Роскосмос»: открытие НКЦ позволит сотрудникам проще взаимодействовать
Национальный космический центр объединит в своих стенах несколько предприятий отрасли.
Национальный космический центр (НКЦ) объединит несколько предприятий космической отрасли, что позволит им оперативнее взаимодействовать друг с другом. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.
По словам Баканова, выполнять некоторые задачи на расстоянии не всегда удобно.
«Это колоссальная синергия. Здесь они все на одной площадке могут посмотрев в глаза друг другу решить любой вопрос просто переместившись между этажами», — объяснил глава «Роскосмоса».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Баканов торжественно открыли новый Национальный космический центр.
Президент России поздравил специалистов, работающих в космической сфере, и отметил важность открытия НКЦ для страны. Известно, что здании разместят Центр управления полетами будущей Российской орбитальной станции.
