В России производится и продается 11,5 млрд алюминиевых банок
Еще около 200 миллионов импортируются.
На территории РФ производится 11,5 миллиарда алюминиевых банок. Об этом на фестивале «Балтика Фест» сообщил представитель совета директоров «Арнест Упаковочные Решения» Алексей Сагал.
«Сегодня в России производится и продается 11,5 миллиарда банки алюминиевой, еще около двухсот миллионов импортируются. И не хватает около полумиллиарда банок. За счет инвестиций российских компаний в Воронеже и в Ульяновске создаются мощности еще на четыре миллиарда. Что позволит полностью решить все вопросы, связанные с дефицитом», — отметил спикер.
Как отметил представитель совета директоров «Арнест Упаковочные Решения, дефицит алюминиевой банки был проблемой, которая на протяжении нескольких лет тормозила развитие пивоваренной отрасли в России.
Сейчас эта проблема уже решена, а производство алюминиевой банки стало экологичным процессом, в результате которого появляется продукт, который «бесконечно можно перерабатывать без потери потребительских качеств для покупателя», подчеркнул Сагал.
