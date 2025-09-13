В России производится и продается 11,5 млрд алюминиевых банок

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

На территории РФ производится 11,5 миллиарда алюминиевых банок. Об этом на фестивале «Балтика Фест» сообщил представитель совета директоров «Арнест Упаковочные Решения» Алексей Сагал.

«Сегодня в России производится и продается 11,5 миллиарда банки алюминиевой, еще около двухсот миллионов импортируются. И не хватает около полумиллиарда банок. За счет инвестиций российских компаний в Воронеже и в Ульяновске создаются мощности еще на четыре миллиарда. Что позволит полностью решить все вопросы, связанные с дефицитом», — отметил спикер.

Как отметил представитель совета директоров «Арнест Упаковочные Решения, дефицит алюминиевой банки был проблемой, которая на протяжении нескольких лет тормозила развитие пивоваренной отрасли в России.

Сейчас эта проблема уже решена, а производство алюминиевой банки стало экологичным процессом, в результате которого появляется продукт, который «бесконечно можно перерабатывать без потери потребительских качеств для покупателя», подчеркнул Сагал.

