Тело пропавшего заслуженного врача России Ариэля найдено на берегу озера в Ленобласти

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина рано утром отправился на прогулку со скандинавскими палками, но домой не вернулся.

Тело заслуженного врача России, патологоанатома Бориса Ариэля обнаружили на берегу озера Сестрорецкий разлив в Ленинградской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

86-летний врач рано утром отправился на прогулку со скандинавскими палками — это был его ежедневный ритуал. Только в этот раз он не вернулся домой, тогда знакомые забили тревогу.

Поисково-спасательная операция велась с использованием гидролокатора, так как глубина озера не требовала водолазных работ. Спасатели осмотрели около 500 квадратных метров акватории.

Борис Михайлович Ариэль — доктор медицинских наук, профессор и заслуженный врач России. Он возглавлял отдел в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что многодетная мать из американского штата Флорида, Кайла Бейли, была объявлена пропавшей без вести во второй раз менее чем через месяц после своего первого исчезновения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.