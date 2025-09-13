«Приправлено нашей любовью»: повара «Балтика Фест» раскрыли секрет блюд

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Фестиваль проходит на автодроме «Игора Драйв».

Повара гастрономического фестиваля «Балтика Фест» поделились рецептами своих самых ярких блюд в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Повар Максим Нетслав представил необычный бутерброд с грудкой, описав его как идеальное сочетание булочки, сыра, соуса бешамель и мяса.

«Это потрясающая булка с потрясающим сыром, с потрясающим соусом бешамель и потрясающей грудкой, и все это приправлено нашей любовью», — отметил он.

Бренд-шеф Егор Никонов добавил, что посетители фестиваля могут попробовать питу с рваной говядиной и томленой грудинкой, а также ростбиф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ленинградская область встретила гостей первого гастрофестиваля «Балтика Фест» — самого яркого гастрономического события этого года. Первые посетители «Балтика Фест» уже дали оценку мероприятию. Гости остались очень довольны и отметили превосходную кухню и достойную организацию мероприятия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.