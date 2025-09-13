Платить или не платить за оценки: как замотивировать ребенка во время учебы

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Иглов; Личный архив Татьяны Аникеевой; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам психолога, финансовый стимул имеет кратковременный эффект.

Не стоит поощрять ребенка деньгами за хорошие оценки в школе. Об этом рассказала семейный психолог Татьяна Аникеева в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, если школьник не получает позитивных эмоций от процесса обучения, то любая финансовая или материальная мотивация имеет кратковременный эффект.

«Намного лучше мотивировать ребенка комплексно и обеспечивать ему атмосферу безопасного освоения нового», — отмечает специалист.

По словам психолога, родителям следует активно поддерживать ребенка в трудные времена, рассказывать о своем школьном опыте и спрашивать, нужна ли ему помощь. При этом не стоит обесценивать опыт ребенка.

«Хвалите за старание, даже за незначительный прогресс. Три ошибки вместо десяти тоже достойны того, чтобы их отметить и поощрить. Давайте время и возможности на исправление ошибок. Если не справляется, помогайте, а не бросайте одного с проблемами», — добавила Аникеева.

Также стоит мотивировать ребенка с учетом его индивидуальных потребностей. Например, можно использовать различные системы поощрений, включая денежные стимулы, но только как часть мотивации.

«Таким образом, формируется позитивный опыт опоры на себя и свои знания», — говорит психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания школьниками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.