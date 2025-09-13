Фото, видео: 5-tv.ru

Посетители отметили прекрасную организацию, а также вкусную еду и напитки.

Ленинградская область встречает гостей первого гастрофестиваля «Балтика Фест» — самого яркого гастрономического события этого года. Первые посетители уже дали оценку мероприятию в беседе с 5-tv.ru.

«Великолепно! Просто замечательно! Все организовано, супер просто!» — делится своими впечатлениями одна из гостей гастрофестиваля Елена Клюева.

Меню «Балтика Фест» очень разнообразное, здесь можно полакомиться северными креветками, балтийскими сморребродами, рулькой и ростбифом. Повар Данила Петров отдельно отметил среди блюд плов по-поволжски, приготовленный с нутом, желтой морковью, помидорами, ялтинским луком и лавашом.

Гости фестиваля остались очень довольны и отметили превосходную кухню и достойную организацию мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ленобласти стартовал гастрофестиваль «Балтика Фест». Для гостей подготовили разнообразные блюда, которые отлично сочетаются с пенным напитком, выступления звезд эстрады и многое другое. Также в рамках фестиваля пройдет крупнейшая встреча российских пивоваров.

