Эд Ширан готовит пластинку, которая выйдет после его смерти

Его супруга лично отберет треки для альбома.

Британский певец Эд Ширан поделился, что сейчас занимается созданием альбома, который будет выпущен уже после его смерти. Об этом сообщило издание Independent.

Посмертный альбом будет выпущен под названием «Eject». Как говорит сам 34-летний Ширан, инструкция по созданию альбома написана в его завещании. Его супруга Черри лично будет выбирать треки, которые войдут в сборник песен.

«Она будет полностью вовлечена в этот процесс, как если бы я ушел завтра», — делится музыкант.

Он также добавил, что не хочет, чтобы после его смерти кто-то другой выпускал его треки. По его словам, «Eject» — это уникальный проект.

Творческий полет певца продолжается: он уже определился с названиями для других своих работ. Пластинки будут называться «Pause» («Пауза»), «Fast Forward» («Перемотка вперед»), «Rewind» («Перемотка назад») и «Stop» («Стоп»).

