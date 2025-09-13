Metro: в Англии судят анестезиолога за секс с медсестрой во время операции

Фото: 5-tv.ru

Объясняться за поступок врачу пришлось в суде.

В Англии анестезиолог прервал операцию, чтобы заняться сексом с медсестрой. В результате он оказался в суде, пишет Metro.

Известно, что доктор Сухейль Анджу Анджум оставил пациента под общим наркозом прямо во время операции и поручил наблюдение другому медработнику. Затем он отправился в соседнюю операционную, где занялся сексом с медсестрой.

В интересном положении пару застукала другая медсестра, которая и сообщила о случившемся руководству. Как говорит женщина, у подруги Анджума были спущены брюки, а доктор уже застегивал форму. Всего медик отсутствовал восемь минут. Как уточняет издание, пациент не пострадал, операция завершилась успешно и без осложнений.

В суде врач признал факт интимной связи с коллегой и согласился, что его действия могли подвергнуть пациента риску. Анджума заявил, что раскаивается в содеянном.

«Это было, мягко говоря, позорно. Я подвел всех — пациента, коллег и себя», — сказал он.

Как объяснил свой поступок медик, на тот момент у него были проблемы в семье, и он переживал «стрессовое время»: его младшая дочь родилась недоношенной, что оказало большое влияние на его психическое здоровье и личную жизнь. Теперь анестезиологу грозит пожизненный запрет на занятие врачебной деятельностью. Слушания по данному делу продолжаются.

