«Уже круги намотал»: Михаил Турецкий заново учится ходить после операции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певцу заменили тазобедренный сустав.

Певец и руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий активно восстанавливается после операции по замене тазобедренного сустава. Об сообщила его дочь Наталья в личном блоге.

текст. Instagram*/wow_turetskaya

На кадрах, опубликованных в соцсетях наследницей, можно 63-летнего артиста на ходунках. Несмотря на свое состояние, передвигается он довольно уверенно.

Дочь Турецкого сказала, что ее отец стремительно идет на поправку, что впечатлило даже медиков. Обычно после подобного вмешательства пациенты встают лишь на второй день и то на несколько секунд.

«Мой Овен уже круги намотал!» — сказала Наталья.

В соцсетях фанаты пишут слова поддержки музыканту и поражаются его силе духа.

Ранее 5-tv.ru писал, что модель Анастасия Костенко снова сделала маммопластику. Модель призналась, что после родов и неправильного восстановления ей понадобилась повторная операция. Первую пластику она сделала в 2023 году и была довольна результатом, но последующие беременности, кормление и пренебрежение врачебными рекомендациями изменили форму бюста.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.