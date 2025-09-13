Легко и понятно: как работают избирательные участки на выборах в Москве

Единый день голосования проходит в 81 российском регионе

Процедура не займет много времени — в среднем около двух минут.

В стране во всю проходят выборы глав субъектов Российской Федерации. Отдать свой голос за кандидата можно будет с 12 по 14 сентября 2025 года. О работе избирательных участков на период голосования рассказала председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 9001 Наталья Мазур корреспонденту 5-tv.ru.

Как рассказала Мазур, в столице организовано 14 экстерриториальных избирательных участков. Их участок (№ 9001) расположен во флагманском многофункциональном центре в ТЦ «Афимолл».

«Вчера отметили высокую активность избирателей. Проголосовало 70% (заявившихся — Прим. ред.) за один день», — поделилась Мазур.

Сам процесс голосования занимает в среднем одну-две минуты. Из документов необходимо иметь с собой паспорт.

Наблюдатель от Общественной палаты города Москвы Никита Емелин рассказал, что участок работает второй день. При этом 12 сентября уже с самого открытия в восемь утра был довольно большой поток людей.

«Человек за 600, я думаю, пришло точно, если не больше», — сказал он.

Избиратель Роман Михальченко поделился с журналистом, что процесс голосования проходит легко и понятно.

«Я считаю, что это долг каждого гражданина Российской Федерации», — добавил он.

В 81-м российском регионе с 12 по 14 сентября проходит единый день голосования. В 20 субъектах РФ проводятся прямые выборы губернаторов. Глав региона изберут жители Татарстана, Севастополя, Краснодарского края, Свердловской области, ЕАО, Брянской, Калужской и Тамбовской областей, Чувашии, Курской, Ленинградской, Костромской, Оренбургской, Ростовской, Новгородской областей, Коми, Камчатки, Иркутской и Архангельской областей, а также Пермского края.

Еще в 11 регионах избирают депутатов региональных парламентов, а в 25 городах формируют представительные органы административных центров.

В Ненецком автономном округе (НАО) предусмотрен особый порядок избрания главы. Здесь депутаты окружного совета выбирают руководителя региона из трех кандидатур, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что явка на выборах на Камчатке в первый день составила около 20%. За процессом следят в ситуационном центре Общественной палаты.

