«Пусть он спокойно живет где-то там»: Седокова высказалась о покойном Тимме

Певица долгое время отказывалась говорить о смерти бывшего мужа, но накануне произошел крайне неприятный инцидент.

Певица Анна Седокова на протяжении всего года старалась избегать вопросов журналистов, касающихся ее конфликта с семьей ныне покойного экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Но накануне произошел крайне неприятный инцидент, которым она поделилась со своими подписчиками в своем Telegram-канале.

По словам артистки, после съемок к ней подошли две девушки, представившись корреспондентами и стали снимать ее на камеру, задавая жесткие вопросы об уголовном деле. Девушки были очень напористы, и Седокова сильно растерялась.

«Девушки начинают лезть камерой в лицо, и все. Я в таком шоке была, потому что не понимаю, как себя вести в этой ситуации. Потом началась чуть ли не потасовка, я говорю: «Все нормально, это их работа», — объяснила Анна.

Певица заявила: она молчит не из-за чувства вины по поводу трагедии с Янисом Тиммой, а из уважения к его памяти. Певица не собирается комментировать даже самую гнусную ложь, но только ради того, чтобы «уберечь его имя от правды, которая может ранить всех».

«Пожалуйста, давайте оставим это в покое, пусть он спокойно живет, где-то там на небесах существует. Зачем вы причиняете такую боль всем? Ради чего? Ради денег, пиара? Память о человеке намного важнее!» — сказала певица.

Баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в Москве утром 17 декабря 2024 года. Следственные органы пришли к выводу, что спортсмен покончил с собой. За неделю до трагедии он и Седокова официально оформили развод.

