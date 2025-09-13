Весь в гипсе и стразах: Элтон Джон испугал фанатов фото из больницы

Элтон Джон опубликовал фото из больницы в гипсе и стразах

В его палате можно увидеть много шаров, цветов и открыток.

Британский музыкант Элтон Джон не на шутку заставил волноваться своих поклонников — на этот раз 78-летний артист опубликовал в личном блоге снимок из «больничной палаты». Как выяснилось в итоге, это были съемки сиквела культовой комедии «Spinal Tap II: The End Continues».

На фото певец лежит в кровати с воротником, фиксирующим шею, а также в гипсе. Все это было украшено стразами и блестками — как и любит артист. На самом Элтоне были огромные очки с украшениями. Атмосфера вокруг была максимально реалистичной: шары, открытки и цветы, словно к нему пришли посетители.

Но на самом деле все это происходило на съемочной площадке, а вокруг стояли камеры. Стало ясно: артист показал подписчикам сцену из будущего кино.

Элтон Джон на «больничной койке» во время съемок «Spinal Tap II». Instagram*/eltonjohn

Создатели «Spinal Tap II» обещают, что сиквел будет не менее ироничным, чем оригинал, а сам Элтон Джон в очередной раз показал, как умело он может разыгрывать поклонников.

