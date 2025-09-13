«Можно было купить»: аналитик поставил под сомнение подлинность наград Алехина

Фото, видео: ВКонтакте/Роман Алехин /alekhin_roman; 5-tv.ru

Ранее военный блогер демонстрировал награды, полученные в зоне СВО. В их числе медаль «Группы Аида» и звезда «Ахмат» за якобы участие в операции «Поток».

Военный аналитик и полковник в отставке Анатолий Матвийчук сомневается в подлинности наград блогера и экс-советника губернатора Курской области Романа Алехина, которого сейчас подозревают в отмывании денег на помощи бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал 5-tv.ru.

«Я думаю, что такие награды, как у него, их можно было купить, договориться с кем-то поносить и тому подобное. Я думаю, что это не истинные награды», — сказал Анатолий Матвийчук в беседе с журналистом.

При этом военный аналитик отметил, что Алехина обвиняют в «воровстве и присвоении». Поэтому, возможно, до того, как его «махинации» вскрылись он и получал парочку настоящих наград.

«Конечно, он где-то что-то привозил, и возможно, что даже его отличали за то, что он привозил», — сказал Матвийчук.

По мнению эксперта, Алехин доставлял не весь «товар». Так, например, как считает аналитик, из 100 беспилотников блогер мог привозить бойцам всего два БПЛА.

Матвийчук уверен, что действия Романа Алехина бросили тень на все волонтерское движение.

«Думаю, что человек от этого уже не отмоется», — заключил военный аналитик.

«Ты кто такой?» — военный аналитик усомнился в участии Алехина в операции «Поток»

Военный блогер Роман Алехин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. После публикации в сети видео, на котором блогер со знанием дела описывает криминальные схемы, правоохранительными органами была инициирована проверка.

