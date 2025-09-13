В Москве начались мероприятия в День города

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Столица России отмечает 878-летие масштабной программой

В Москве 13 сентября начались торжества в честь 878-летия города, пишет mos.ru. День города традиционно стал одним из самых ярких праздников осени. В этом году центральной темой мероприятий стали история и современное развитие столицы.

Праздничные события проходят по всей Москве — в центре, на площадках форума «Москва 2030», на ВДНХ, в парках, музеях, районах, культурных учреждениях и даже в транспорте. Всего запланировано 138 мероприятий. Москвичей и гостей города ждут шоу, концерты, лекции, мастер-классы, викторины, парады, театральные постановки, фестивали и экскурсии.

На улицах, в метро и наземном транспорте появились специальные украшения: флаги, баннеры и медиаэкраны с поздравлениями и викторинами о Москве. Архитектурная подсветка работает в праздничном режиме, а на электробусах появились символы города.

Так, на Кольцевой линии метро уже прошел парад поездов — от ретропоезда «Сокольники» до «Москва-2024». В вестибюлях и на платформах звучат поздравления от известных артистов.

На Северном речном вокзале проходит семейный праздник с героями транспорта Метрошей и Лучиком. Гости могут принять участие в мастер-классах, викторинах, встречах с футболистами и получить бесплатное мороженое.

На ВДНХ состоятся концерты, 3D-шоу у фонтана «Дружба народов», лекции, экскурсии и фестиваль МФТИ. Вечером запланировано уникальное световое представление «Кольца Москвы».

В инновационном центре «Сколково» проходят показательные выступления по вейкбордингу, а на Манежной площади откроется гастрономический фестиваль. На Болотной площади — концертная программа и дискотека для молодежи.

В парках, на улицах и в районах пройдут тематические фестивали, исторические реконструкции, флешмобы, выступления артистов и мастер-классы. Особое внимание уделено детским и семейным активностям.

