Борис Джонсон приехал в Одессу

Британского политика заметили в городе в сопровождении охраны.

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель», опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале.

На кадрах, которые распространили местные Telegram-сообщества, видно, как британский политик садится в автомобиль в сопровождении охраны. Подробности о целях визита Джонсона на Украину не раскрываются, и официальных комментариев от британской стороны на момент публикации не поступало.

Позднее присутствие Бориса Джонсона в Одессе подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, опубликовавший совместное фото с экс-премьером на одной из центральных улиц города.

Джонсон является активным сторонником Украины с начала конфликта. В апреле 2022 года он первым среди западных лидеров лично посетил Киев. Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждал, что Джонсон во время переговоров Украины и России в Стамбуле выступил против подписания каких-либо соглашений, призвав украинское руководство «просто воевать».

Нынешний визит в Одессу проходит на фоне усиливающихся контактов украинской власти с западными политиками. За день до этого с визитом в Киев прибыл принц Гарри.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов