«Ходят в хинкальную»: Анфиса Чехова рассказала о дружбе жениха с ее бывшим мужем

Жених и бывший муж Анфисы Чеховой дружат и ходят в хинкальную

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Telegram/Анфиса Чехова/aachekhova; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Скоро знаменитость свяжет себя узами брака с продюсером Александром Златопольским.

Бывший муж актрисы Анфисы Чеховой, актер Гурам Баблишвили, смог найти общий язык с женихом звезды продюсером Александром Златопольским. Мужчины даже вместе ходят в хинкальную. Об этом рассказала сама телеведущая у себя в социальных сетях.

Не так давно Анфиса Чехова поделилась фото с первого звонка 13-летнего сына Соломона. Многих поклонников теледивы удивил этот снимок, потому что поздравить мальчика с Днем знаний пришла не только его звездная мама, но и отец Гурам Баблишвили и даже будущий отчим Александр Златопольский.

После этого знаменитость опубликовала видео, на котором Гурам и Александр вместе сидят и шутят, а Анфиса весело смеется за кадром.

«Да, они встречаются без меня, ходят в хинкальную, гуляют с детьми на аттракционах — Саша со своей младшей дочкой, а Гурам с нашим общим сыном Соломоном и малышом Персеем, его маленьким сыночком», — ответила Анфиса Чехова на расспросы фанатов.

Между тем звезда призналась, что теплому общению Гурама и Александра удивляются даже ее самые близкие друзья.

«Все, конечно, в шоке. А я ведь еще даже не рассказывала, что, например, день рождения Саши мы отмечали с его дочками и его бывшей женой Наташей», — добавила Чехова.

Также Анфиса сказала, что благодарна Юле, жене ее бывшего мужа, ведь она искренне заботится о Соломоне, когда тот проводит время у отца. Мальчик даже называет мачеху второй мамой.

Отвечая на вопросы подписчиков о том, как все удалось добиться такой идиллии, знаменитость призналась, что все дело в работе над собой и осознанном подходе к ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова шесть раз сбегала из-под венца.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.