«Я не хочу такой свободы»: актер Олег Васильков о возвращении 1990-х

Актер Олег Васильков: я не хочу вернуться в 1990-е

При этом артист отметил, что тогда был очень понятный язык.

Актер Олег Васильков не хочет жить в такой свободе, которая была в 1990-е. Об этом знаменитость рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Лихие. Глава 2».

В беседе с журналистом Олег Васильков в шутку заметил, что в 1990-е был очень понятный язык.

«Буквально одним словом можно было человека загнать ниже уровня земли», — сказал актер, добавив, что сейчас на этом языке говорить, к счастью, нельзя.

По словам Олега Василькова, в 1990-е он был достаточно юн, поэтому смотрел на мир через розовые очки. Однако сейчас, спустя годы, актер многое осознал.

«Я не хочу вернуться в 1990-е. <…>. Я не хочу такой свободы, которая была тогда», — заключил артист.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Полина Максимова считает, что люди, которые выросли в 1990-е, самые счастливые. Причина проста: у них не было гаджетов. По мнению артистки, ее сверстники, как и она сама, познали отличное детство.

