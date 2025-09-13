Бойцы ВС РФ отрабатывают свои навыки до автоматизма. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Занятия с военнослужащими проводятся в перерывах между выполнением боевых задач.

Военнослужащие по контракту штурмовых подразделений группировки войск «Север» перед выполнением боевых задач на передовых позициях провели занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе зоны проведения СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Бойцы использовали штатное стрелковое оружие и ручные гранаты, совершенствуя навыки ближнего боя в условиях, максимально приближенных к боевым.

Штурмовые группы практиковали различные тактические варианты атаки, учитывая рельеф местности и возможное сопротивление противника. Особое внимание уделялось слаженности подразделений, быстрому уничтожению огневой точки и грамотному закреплению на занятых позициях. С учетом особенностей ландшафта в зоне СВО военнослужащие учились эффективно использовать естественные укрытия.

Кроме того, бойцы отрабатывали управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Основной целью занятий стало повышение боеготовности подразделения для выполнения задач в условиях СВО. Практическая отработка действий с последующим спешиванием и штурмом позиции позволила максимально приблизить тренировочный процесс к реальной боевой обстановке, включая подготовку к рукопашной схватке с противником.

Одним из важных этапов подготовки военнослужащих по контракту штурмовых подразделений стали занятия по ориентированию на местности, чтобы каждый мог всегда ориентироваться по карте в любое время суток.

Существенное внимание уделялось тактической медицине. Каждый военнослужащий должен уметь своевременно оказать себе и товарищу первую помощь при ранении — остановить кровотечение, наложить бинт, жгут. Отрабатываются этапы эвакуации раненого с поля боя под обстрелом, стрелковым, артиллерийским или смешанным. Бойцов обучают действиям в случае получения контузии.

Каждый военнослужащий отрабатывает свои действия до автоматизма, и только после завершения полного курса обучения они отправляются на линию боевого соприкосновения для выполнения боевых задач.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

