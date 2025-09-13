Жителей Москвы и области предупредили о заморозках с 13 сентября

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В регионе сохранится переменная облачность без осадков, температура днем поднимется до плюс 20 градусов.

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о наступлении заморозков, которые ожидаются в ближайшие дни. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу, в субботу, 13 сентября, в столичном регионе установится переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха в Москве составит от плюс 18 до плюс 20 градусов, а ночью опустится до +5.

В Подмосковье днем ожидается от плюс 16 до плюс 21 градуса тепла. Ночью столбики термометров могут снизиться до плюс двух градусов. При этом в отдельных районах возможны кратковременные понижения температуры до отрицательных значений.

Ветер будет южным и юго-восточным со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление прогнозируется в пределах 762–763 мм ртутного столба.

В Гидрометцентре отметили, что в Московской области с 13 по 16 сентября будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Специалисты уточнили, что ночью температура в ряде районов может опускаться до минус двух градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье зафиксировали «радиационные» туманы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



