Bild: Минфин Германии сократил финансирование военной помощи Украине

Решение приведет к уменьшению поставок вооружений и приостановке части контрактов с оборонной промышленностью.

Министерство финансов Германии снизило объем средств, выделяемых на поддержку Украины, на €10,6 млрд. Это решение приведет к сокращению поставок оружия Киеву. Об этом 12 сентября сообщила газета Bild со ссылкой на документы, направленные министерством обороны ФРГ в бундестаг.

Согласно информации, немецкое минобороны в июне запросило у минфина €15,8 млрд на 2026 год и €12,8 млрд на 2027 год. Однако в итоге на каждый из этих годов было одобрено лишь по €9 млрд с учетом финансирования Евросоюза. Таким образом, совокупное сокращение составит €10,6 млрд.

Как отмечает издание, теперь Германия будет вынуждена приостановить некоторые контракты с украинской оборонной промышленностью. Часть мер поддержки Вооруженных сил Украины планируется сократить или вовсе отменить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финансирование ВСУ могут исключить из проекта министерства войны США. Государственный долг США составляет более 37 триллионов долларов, что ограничивает возможности Вашингтона по финансированию стран, с которыми у него нет формальных обязательств.

