Профессиональные отцы: экс-мужья Бритни Спирс сцепились на страницах таблоидов

Сэм Асгари и Кевин Федерлайн устроили перепалку из-за предстоящего выхода книги.

Бывшие супруги певицы Бритни Спирс — Сэм Асгари и Кевин Федерлайн — оказались в центре публичной словесной перепалки. Об этом сообщает TMZ.

Поводом стал выход книги Федерлайна, о которой в прошлом месяце иронично высказался Асгари. В Лос-Анджелесе он заявил:

«Ну, он же „профессиональный отец“, так что это будет первая книга о том, как им стать».

Федерлайн не оставил комментарий без ответа.

«Я не слишком переживаю по поводу того, что думает Сэм, но мне нравится эта фраза — „профессиональный отец“. Думаю, каждый мужчина должен стремиться быть профессиональным отцом», — сказал он в беседе с журналистами.

Отец сыновей Бритни Спирс также подчеркнул, что желает певице «счастья и здоровья». После развода он получил полную опеку над их детьми — Шоном Престоном, которому скоро исполнится 20 лет, и 19-летним Джейденом Джеймсом.

У Кевина Федерлайна есть еще четверо детей от предыдущих отношений и брака с нынешней супругой Викторией Принс. Бритни Спирс, в свою очередь, вышла замуж за Сэма Асгари в 2022 году, однако вскоре пара рассталась.

