Сухой бетон вместо праха: похоронное бюро в Колорадо поймали на мошенничестве

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тела почти двухсот человек были обнаружены в заброшенном здании без должного захоронения.

В американском штате Колорадо владелец похоронного бюро на протяжении многих лет обманывал родственников умерших, выдавая им бетон вместо праха. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным СМИ, Джон Холлфорд вместе со своей женой Кэри получали от клиентов деньги за услуги кремации, однако вместо этого скрывали тела, а семьям передавали сухой бетон. В результате останки 191 человека оказались сваленными в здании в городе Пенроуз, где они разлагались без надлежащего ухода.

Судебные органы рассматривают обвинение против Джона Холлфорда, которому грозит до 20 лет заключения. Несмотря на это, родственники погибших требуют более сурового наказания. Сам обвиняемый отрицает вину, а слушания по его делу назначены на 9 февраля 2026 года. Его супруга Кэри обвинялась в тех же преступлениях, однако признала вину и ожидает вынесения приговора.

История вызвала широкий общественный резонанс в США, особенно в Колорадо, где многие семьи оказались жертвами обмана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Финляндии врач хранил тела своих родителей в холодильнике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.