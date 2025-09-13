Власти США заявили о вероятном отсутствии сообщников убийцы Чарли Кирка

Фото: www.globallookpress.com/SMG

Поиск других лиц, которые могут иметь отношение к преступлению, продолжается.

Власти США считают, что подозреваемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка действовал в одиночку. Об этом стало известно из сообщения газеты New York Times (NYT), которая сослалась на источники.

«Чиновники сообщают, что, по их мнению, он действовал в одиночку», — отметили в материале.

Также глава Федерального бюро расследований (ФБР) Каш Патель подчеркнул, что поиск других лиц, которые могут иметь отношение к убийству Кирка в Юте, продолжается.

Чарли Кирк был убит 10 сентября 2025 года во время своего выступления в Университете долины Юты. Его смертельно ранили выстрелом в шею. Снайпер мог находиться на крыше соседнего здания.

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан. При этом газета New York Post передавала, что подозреваемым в убийстве Кирка является житель американского штата Юта 22-летний Тайлер Робинсон. Губернатор Юты Спенсер подтвердил задержание подозреваемого в убийстве. По его словам, член семьи подозреваемого связался с другом семьи, который затем обратился к сотрудникам правоохранительных органов с информацией о том, что Робинсон признался ему в совершении этого инцидента.

