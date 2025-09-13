Министры финансов G7 обсудили новые экономические меры против России

Фото: www.globallookpress.com/Nino Ratiani

Главы минфинов также рассмотрели варианты использования замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Министры финансов стран Группы семи 12 сентября провели встречу в Канаде, где обсудили усиление экономических мер в отношении России. Об этом сообщает сайт правительства Канады. В совместном заявлении отмечается, что цель этих шагов — ограничить военные возможности Москвы.

«Министры стран G7 также обсудили широкий спектр возможных экономических мер по усилению давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые меры», — говорится в документе.

Среди рассматриваемых инициатив упоминаются новые санкции и пошлины, которые могут быть введены против государств, поддерживающих Россию. Это позволит, по мнению участников встречи, расширить воздействие действующих ограничений.

Отдельное внимание министры уделили вопросу использования замороженных российских суверенных активов. Руководители финансовых ведомств заявили о намерении ускорить переговоры, чтобы направить эти средства на финансирование обороны Украины. Также обсуждались возможные альтернативные механизмы оказания финансовой поддержки Киеву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европейский союз официально продлил действие санкций против России еще на полгода. Ограничения коснулись около 2,5 тыс. физических и юридических лиц, связанных с РФ.

