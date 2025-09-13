Фото: © РИА Новости

Киев старается любой ценой вовлечь в противостояние с Россией все больше государств.

Украина собирается сорвать урегулирование конфликта с помощью привлечения к нему других европейских государств. Об этом стало известно из заявления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

Отмечалось, что на заседании СБ ООН обсуждался инцидент о появлении над территорией Польши якобы беспилотников российской стороны.

«Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, не дождавшись официальных выводов, уже поспешила сделать громкое заявление о якобы преднамеренном нарушении польского воздушного пространства. <…> Речь идет о стремлении Киева любой ценой вовлечь в противостояние с Россией все больше государств. Ни для кого не секрет, что Украина давно и последовательно пытается расширить географию конфликта, не задумываясь о последствиях подобной эскалации», — отметил Небензя.

К тому же постпред РФ подчеркнул, что Варшава по ходу развития украинского конфликта «поддерживала любые действия» главы киевского режима Владимира Зеленского, который является противником политического разрешения как складывающейся ситуации, так и всего конфликта. При этом он добавил, что Москва допустить расширения конфликта не может, поэтому предпримет немедленные и конкретные шаги на пути к миру.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

