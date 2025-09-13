В Польше приняли закон о лишении неработающих украинцев пособий

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нововведение аргументировали необходимостью борьбы с социальным паразитизмом.

Сейм Польши принял закон, по которому украинские граждане без работы лишаются социальных пособий. Такое заявление опубликовали на сайте парламента страны.

«Закон предполагает, что семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше», — указано в публикации.

Уточняется, что нововведение будет применимо исключительно для украинцев, поскольку другие иностранцы и до появления закона могли получать социальную поддержку только в случае наличия официальной работы.

До этого сообщалось, что польский президент Кароль Навроцкий выступил против льготных пособий для украинцев, которые не работают. В качестве аргумента лидер страны привел необходимость борьбы с социальным паразитизмом. Также 25 августа стало известно, что Польша больше не будет предоставлять бесплатное медицинское обслуживание неработающим украинским беженцам.

Ранее 5-tv.ru писал, Польша вновь пытается испортить отношения РФ и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.