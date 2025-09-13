Таксист отказался везти артиста цирка без бустера из-за его маленького роста
Артиста цирка отказались везти в такси без бустера из-за низкого роста
Водитель сослался на нормы безопасности.
Актера и артиста Большого Московского цирка Артема Бобцова отказались везти в такси без бустера из-за маленького роста. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.
Мужчина с коллегами вызвал такси после работы. Когда водитель подъехал, то первым к машине подошел Артем, и таксист заявил, что не повезет его без детского кресла или бустера. Он аргументировал это тем, что ремень безопасности может угрожать его жизни, а также, что это все противоречит ПДД.
Бобцов признался, что столкнулся с такой ситуацией впервые, его это даже повеселило. Он решил рассказать эту историю своим друзьям и коллегам и получил совершенно разные реакции.
«У меня есть чат, где нас там 60 человек, маленьких ребят, такого же телосложения, кто-то меньше, кто-то больше. Вот он, чат есть, и мы между собой общаемся, и я туда скинул это видео и написал свои комментарии, рассказал ситуацию», — поделился артист.
Некоторые в ответ на рассказ Артема начали делиться подобными историями из своей жизни.
Однако ругаться с такси Бобцов не стал. Он заявил, что это не вина службы такси, а человеческие принципы. Артем общался с другими водителями, которые рассказывали, что без проблем возили маленьких людей.
После отказа таксиста везти артиста без кресла, они вызвали другую машину. Он без проблем сел на переднее сиденье.
«У нас были еще догадки в том, что водитель имел в виду насчет переднего сиденья. Что, типа, я не могу вас везти без бустера. Ребята говорят, что на заднем сиденье можно без бустера, на переднем, возможно, с таким ростом нельзя», — рассказал Бобцов.
По словам артиста, он пристегнул ремень безопасности, и он даже не задевал его шею, а находился на уровне ключицы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские водители рискуют жизнями детей. Каждое третье детское удерживающее устройство, проданное в России, оказалось подделкой.
